Nefesler tutuldu gruplar belli oluyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu geçen 19 takım katılacak. 24 takımla oynanacak grup aşamasında karşılaşmalar 23-24-25 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. 3-4-5 Mart 2026'da oynanacak müsabakalarla sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ve en iyi iki üçüncü takım, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
İŞTE MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR
Galatasaray
Fenerbahçe
Beşiktaş
Başakşehir
Samsunspor
Konyaspor
Keçiörengücü
Çaykur Rizespor
Gençlerbirliği
Kocaelispor
İstanbulspor
Erzurumspor
Eyüpspor
Bodrum FK
Aliağa Futbol
F. Karagümrük
Beyoğlu
Trabzonspor
Gaziantep FK
Bolu
Fethiye
Iğdır FK
Antalyaspor
Alanyaspor