Nefesler tutuldu gruplar belli oluyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu geçen 19 takım katılacak. 24 takımla oynanacak grup aşamasında karşılaşmalar 23-24-25 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. 3-4-5 Mart 2026'da oynanacak müsabakalarla sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ve en iyi iki üçüncü takım, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

İŞTE MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR



Galatasaray

Fenerbahçe

Beşiktaş

Başakşehir

Samsunspor

Konyaspor

Keçiörengücü

Çaykur Rizespor

Gençlerbirliği

Kocaelispor

İstanbulspor

Erzurumspor

Eyüpspor

Bodrum FK

Aliağa Futbol

F. Karagümrük

Beyoğlu

Trabzonspor

Gaziantep FK

Bolu

Fethiye

Iğdır FK

Antalyaspor

Alanyaspor