Şölene hazır olun! Derbi 23 aralık’ta

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının heyecanı 17 Aralık'ta başlayacak. İlk hafta maçları arasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi de yer alıyor. TFF, dün bu kritik müsabakaların tarihlerini açıkladı. Sarı-lacivertliler ile siyah-beyazlıların düellosu, 23 Aralık Salı günü saat 20.30'da Chobani Stadyumu'nda gerçekleşecek. 24 takımın yer aldığı organizasyonda gruplarında ilk 2 sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü, çeyrek finale yükselecek. İşte futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye Kupası'nın ilk hafta fikstürü…

17 ARALIK ÇARŞAMBA

15.00 Karagümrük-İstanbulspor

18.00 Rizespor-Gaziantep FK

20.30 Trabzonspor-Alanyaspor

18 ARALIK PERŞEMBE

17.30 Gençlerbirliği-Bodrum FK

20.30 Galatasaray-Başakşehir

23 ARALIK SALI

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK

17.30 Konyaspor-Antalyaspor

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş

24 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Iğdır FK-Aliağa

15.30 Boluspor-Fethiyespor

18.00 Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı

20.30 Samsunspor-Eyüpspor