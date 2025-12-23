Atv’de futbol bayramı

Türk futbolunun iki devi, 2025'in son derbisinde Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Kadıköy'deki maç öncesi F.Bahçe'de eksikler dikkat çekiyor. Cenk ve İrfan Can Kahveci dışında 9 oyuncu yok. Duran'ın yokluğunda Kerem, Fred ve Edson'un yerine İsmail-Bartuğ ikilisi görev alacak. Savunmanın sağında Mert Müldür, solunda ise Levent Mercan sahada olacak. Hücumda Nene'nin yerine Oğuz Aydın forma giyecek. Asensio ise sağ kanatta görev yapacak. Sakatlanan Talisca'nın yokluğunda Szymanski sorumluluk alacak. Beşiktaş'ta ise Rize maçı kadrosu sahada olacak. Yalçın'ın kalede Ersin, savunmada Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan; orta sahada Kartal Kayra ve Demir Ege'yi, önlerinde ise Orkun'u oynatacağı aktarıldı. Hücum üçlüsü ise Rashica, Cerny ve Abraham olacak.



EZEKAYDETLİ REKABETTE COŞTU

Domenico Tedesco ile değişime giren F.Bahçe, derbilerde de farkını gösterdi. G.Saray ile 1-1 berabere kalan Kanarya, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yenerken Trabzonspor'u da 1-0 mağlup etti ve derbi yenilgisi görmedi.

BÜYÜK MAÇLARDA FREN YAPTI

Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon ligde Galatasaray ve Trabzonspor ile berabere kalıp, Fenerbahçe'ye mağlup olan Beşiktaş, ilk derbisini kazanmak istiyor.



KARTAL 11, KANARYA 5

Fenerbahçe daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nı 7 kez müzesine götürdü. Beşiktaş ise 11 defa bu başarıyı yakaladı. İki takımın kupadaki rekabetinde 22 müsabaka oynandı. Bunların 11'ini Kartal, 2'si hükmen olmak üzere 5'ini de sarı-lacivertliler kazanırken 6 karşılaşma berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 32 golüne Fenerbahçe 20 golle karşılık verdi.

GÖZLER KALECİLERDE

Fenerbahçe'de Ederson'un yokluğunda kaleyi koruyacak olan Tarık Çetin, ilk derbi heyecanını yaşayacak. Tarık bu sezon ligde 2 maçta boy gösterirken 1 gol yedi. Beşiktaş'ta ise Ersin Destanoğlu'nun 7. Fenerbahçe derbisi… Sarı-lacivertlilere karşı 6 müsabakada forma giyen Ersin, 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. Bu karşılaşmalarda 7 gol yedi.

İKİ KRİTİK MAÇ

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda derbi öncesi 2 heyecan dolu karşılaşma oynanacak. Saat 15.00'te C Grubu'nda Süper Lig ekibi Kocaelispor ile 1. Lig takımı Erzurumspor FK kozlarını paylaşacak. B Grubu'nda da saat 17.30'da iki Süper Lig kulübünün düellosu var… Konyaspor, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Müsabakalar A Spor'dan naklen yayınlanacak.

DÜDÜK OĞUZHAN ÇAKIR'DA

Sezonun son derbisine MHK, Oğuzhan Çakır'ı atadı. 27 yaşındaki Balıkesir Bölgesi hakemi Çakır, 2017'de düdük çalmaya başladı. 2025'te FIFA kokartı takan genç hakem, Süper Lig'in yanı sıra bu sezon Konferans Ligi elemelerinde de bir karşılaşmayı yönetti.