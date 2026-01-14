A Spor’da dev maç

Son 4 resmi müsabakasını kazanamayan Trabzonspor, bugün Türkiye Kupası'nda deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak. 18.00'deki mücadele A Spor'dan yayınlanacak



Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor, 2. hafta maçında bugün deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşılaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Burak Demirkıran yönetecek. İlk maçında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almayı istiyor. Ayrıca son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Fırtına, kötü serisine de son vermeyi hedefliyor. Karadeniz ekibinin yeni transferi Chibuike Nwaiwu'nun da bugün forma giymesi bekleniyor. Karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadele, A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman. Geçtiğimiz hafta sonu Galatasaray'ı mağlup edip Süper Kupa'yı kaldırarak moral bulan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'ndaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Sakatlığı bulunan Archie Brown'un tedavisi sürerken, Edson Alvarez takımla çalışmalara başladı. Youssef En-Nesyri ise Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Fas ile mücadele ediyor.