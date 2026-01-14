Hadergjonaj: 2 Datro Fofana: 2

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda ilk haftayı yenilgisiz kapatan Alanya ile Karagümrük, dün karşı karşıya gelirken mücadele 2-2 sona erdi. İlk maçında Trabzonspor deplasmanından 1-0 ile dönen ev sahibi Alanya, maça iyi başladı ve 16'da Hadergjonaj ile öne geçti. Toparlanan Karagümrük, 28'de beraberliği Datro Fofana ile buldu, ardından Fildişili oyuncu 59'da penaltıdan takımını öne geçirdi. 74'te ise bu kez Alanya, kazandığı penaltıda Hadergjonaj ile maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.



Başakşehir evinde Da Costa ile güldü

Başakşehir FK, ilk haftada aldığı G.Saray yenilgisinin ardından evinde Boluspor galibiyeti ile kupada yoluna devam etti: 2-1. Maçın 23. dakikasında Opoku ile öne geçen İstanbul ekibine 45'te Arda Usluoğlu ceza sahası dışından attığı şık golle yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci devrede iki takım da dengeli bir oyunu tercih ederken 84'te Umut Güneş'in asistinde Nuno Da Costa Başakşehir'i yeniden öne geçirdi ve karşılaşma 2-1'lik skorla tamamlandı.



Burak Yılmaz atıldı Gaziantep kazandı

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda Gaziantep FK, 80 dakika 10 kişi oynamasına rağmen sahasında Kocaelispor'u 1-0 yendi. 13. dakikada ev sahibi takımdan Tayyip Talha, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. Bu karara sinirlenen ve hakeme bağırarak bir şeyler söyleyen Gaziantep FK'nın hocası Burak Yılmaz da kırmızı kartla cezalandırıldı. Son anlara kadar eşitlik bozulmazken 87'de Lungoyi fileleri sarsarak skoru belirledi. Kocaeli'de de 90+3'te Habib Keita ikinci sarıdan kızardı.



B Grubu'nda kritik gün

TÜRKİYE Kupası'nda bugün B Grubu'nda iki mücadele var. Saat 13.00'te Aliağa Futbol AŞ ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. 15.30'da ise Antalyaspor'un konuğu G.Birliği olacak. Karşılaşmalar A Spor'dan ekranlara gelecek.