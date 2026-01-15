Kartal yeni yılı Atv’de açıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında bugün Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayınlanacak. Kupanın ilk haftasında derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, yeni yılın ilk resmi karşılaşmasında rakibini devirip 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Hekimoğlu, iyileşerek devre arasındaki Antalya kampında takımla çalışmalara katıldı. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen El Bilal Toure de teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde siyah-beyazlı formaya kavuşacak.

A SPOR'DA FUTBOL ŞÖLENİ

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu'nun 2. haftasında Erzurumspor ile Çaykur Rizespor saat 13.00'te Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda ise 15.30'da ikas Eyüpspor, Pendik Stadı'nda Alagöz Holding Iğdır FK'yı konuk edecek. Aynı grupta 18.00'de Sipay Bodrum FK, evinde Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadelelerin tamamı A Spor'dan naklen ve HD kalitesiyle yayınlanacak.