Samsun patladı

Türkiye Kupası B Grubu'nda Samsunspor, Aliağa Futbol'a gol oldu yağdı. Deplasmandaki karşılaşmayı 6-2 kazanan Karadeniz ekibi, 2'de 2 yaptı. Henüz 56. saniyede Mouandilmadji ile öne geçen Samsun'da ilk maçına çıkan Yalçın, 16'da farkı 2'ye yükseltti. Aliağa'da Mustafa, 23'te kırmızı kartla atıldı. Pes etmeyen ev sahibi, 37'de Burak ile durumu 2-1'e getirdi. 1 dakika sonra Samsun, Celil ile cezayı kesti ve fark yeniden 2'ye çıktı. Tahsin, 40'ta ilk yarının skorunu belirledi: 4-1… Yalçın, 51'de 5. golü atarken Polat, 77'de sevinci katladı. Aliağa'da Malik, 80'de skoru tayin etti.