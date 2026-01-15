Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler Samsun patladı

Samsun patladı

Deplasmanda Aliağa Futbol’u 6-2 mağlup eden Karadeniz ekibi, grubunda 2’de 2 yaparak puanını 6’ya çıkarmayı başardı

Giriş: 15 Ocak 2026, Perşembe 07:02
Türkiye Kupası B Grubu'nda Samsunspor, Aliağa Futbol'a gol oldu yağdı. Deplasmandaki karşılaşmayı 6-2 kazanan Karadeniz ekibi, 2'de 2 yaptı. Henüz 56. saniyede Mouandilmadji ile öne geçen Samsun'da ilk maçına çıkan Yalçın, 16'da farkı 2'ye yükseltti. Aliağa'da Mustafa, 23'te kırmızı kartla atıldı. Pes etmeyen ev sahibi, 37'de Burak ile durumu 2-1'e getirdi. 1 dakika sonra Samsun, Celil ile cezayı kesti ve fark yeniden 2'ye çıktı. Tahsin, 40'ta ilk yarının skorunu belirledi: 4-1… Yalçın, 51'de 5. golü atarken Polat, 77'de sevinci katladı. Aliağa'da Malik, 80'de skoru tayin etti.

EN SON HABERLER

Efe İnanç: "Genç oyuncularımız için bir fırsattı"
Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt!
Fenerbahçe'de Tedesco'dan Kante açıklaması! Transfere dair bomba sözler...
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe'ye tek gol yetti! Talisca 3 puanı getirdi...
Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Yeni transfer oyuna devam edemedi...