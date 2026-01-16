Eyüpspor, Iğdır'ı yıktı yeniden 'Umut' tazeledi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Eyüpspor, ilk galibiyetini Iğdır FK karşısında aldı. İlk haftada Samsun'a 2-1 mağlup olan İstanbul ekibi, maça tutuk başladı. Konuk takım, 25. dakikada Özder Özcan ile 1-0 öne geçerken 45+2'de sahneye çıkan Umut Bozok, penaltıdan maça dengeyi getirdi. İkinci yarıda bir türlü Iğdır savunmasını aşamayan Eyüpspor, kilidi 86'da yine Umut ile kırdı ve 3 puanı cebine koymasını bildi.



Konya'ya galibiyeti yeni transferi Svendsen getirdi

B Grubu'nda Konyaspor, deplasmanda Bodrum FK'yı 2-1'lik skorla devirerek 2'de 2 yaptı. Yeşil beyazlı takım, devre bitmeden 45. dakikada Bjorlo'nun golüyle ilk yarıyı önde kapattı. İkinci devreye hırslı ve istekli başlayan Bodrum FK, 56. dakikada Ege Bilsel ile eşitliği yakaladı. Konyaspor, 79'da yeni transferi Svendsen ile son sözü söyledi. Bu sonuçla birlikte Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Konya puanını 6'ya yükseltti, Bodrum henüz puanla tanışamadı.



Kupaya şubat ayında devam

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda ikinci hafta maçları dün oynanan müsabakalarla tamamlandı. Her takımın toplam 4 karşılaşmaya çıkacağı grup aşamasında üçüncü maçlar Şubat ayının başında oynanacak. Gruplardaki son mücadeleler ise Mart ayında yapılacak.