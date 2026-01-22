Maç Sonuçları

Türkiye Kupası’nda final 24 mayıs pazar

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor ile ATV'de büyük heyecana sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final tarihleri açıklandı. TFF'den yapılan duyuruya göre; çeyrek final müsabakaları 21, 22, 23 Nisan tarihlerinde, yarı final müsabakaları 12, 13 veya 14 Mayıs'ta, final müsabakası ise 24 Mayıs Pazar günü oynanacak. Finalin stadyumu daha sonra ilan edilecek. Bununla birlikte, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların son 16 turuna yükselmeleri ve buna bağlı olarak Süper Lig'in 27. haftasında erteleme yapılması durumunda, erteleme müsabakaları ve takımların Avrupa kupalarındaki durumlarına göre Türkiye Kupası tarihleri yeniden değerlendirilecek.

