Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler Alanya’dan gol yağmuru

Alanya’dan gol yağmuru

Giriş: 05 Şubat 2026, Perşembe 07:03
ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta maçında Alanyaspor, deplasmanda Boluspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti. Hagi, 47'nci dakikada ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla kilidi açtı. Boluspor, 56'da Erdem Dikbasan'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Baskısını sürdüren Akdeniz ekibi, 57'de Hagi, 60 ve 68. dakikada Steve Mounie'nin iki golüyle farkı açıp istediğini aldı. Bu sonuçla turuncu-yeşilli takım, grupta iddiasını sürdürdü. 1 puanda kalan Boluspor ise son maç öncesi Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

EN SON HABERLER

Ahmed Kutucu kupadaki 2. golünü attı
Galatasaray-İstanbulspor maçında korku dolu anlar! İki futbolcu için ambulans sahaya girdi...
Son dakika | Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti! Efsane ismi geride bıraktı...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI | Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı! İstanbulspor'u rahat geçti...
Başakşehir'den kupada 4 gollü galibiyet