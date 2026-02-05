Alanya’dan gol yağmuru

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta maçında Alanyaspor, deplasmanda Boluspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti. Hagi, 47'nci dakikada ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla kilidi açtı. Boluspor, 56'da Erdem Dikbasan'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Baskısını sürdüren Akdeniz ekibi, 57'de Hagi, 60 ve 68. dakikada Steve Mounie'nin iki golüyle farkı açıp istediğini aldı. Bu sonuçla turuncu-yeşilli takım, grupta iddiasını sürdürdü. 1 puanda kalan Boluspor ise son maç öncesi Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.