Gözümüz hep açık!

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ilk yarıdaki oyunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Bazı oyuncuları dinlendirme fırsatını da başaramadıklarını belirten Tedesco, şöyle devam etti: "Elimizde olmayan şeyler hakkında konuşmaktansa olanları konuşmak daha iyi. Transferde beklediğimizden iyi işler yaptık. Bir oyuncu alacağımız zaman pozisyon ve profilden önce karakterine bakıyoruz. Yapmış olmak için yani sırf forvet almış olmak için almayacağız. Yarın son ana kadar gözümüz açık olacak."



SKRINIAR'A 2 MAÇ CEZA

Kocaelispor maçında rakip takım tribünlerine yönelik hareketi sonrasında PFDK'ya sevk edilen Milan Skriniar'ın cezası belli oldu. Slovak stoper'e 2 maç men kararı geldi. Deneyimli oyuncu dün Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor maçının yanı sıra, ligdeki G.Birliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.



ÖNEMLİ OLAN 3-1 FİNALİ YAPMAK

İlk 11'de maça başlayan Çağlar Söyüncü ilk 45 dakikada kötü oynadıklarının altını çizdi. 2. yarı kendilerine geldiklerini belirten Çağlar, "Önemli olan finali iyi yapmaktı, mutluyuz. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Genç iki kardeşim Yiğit Efe Demir ve Kamil Efe ile oynadık, inşallah Fenerbahçe'nin geleceği olurlar ve ülkemizi, Avrupa'da temsil ederler" dedi. Tedesco'nun tercihlerinden genç Kamil Efe Üregen ise, "İlk yarıda bir talihsizlik oldu. İkinci yarıda hocamız bize doğru motivasyonu verdi" ifadelerini kullandı.