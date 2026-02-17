İşte Türkiye Kupası’nda 4. hafta programı

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. haftanın programı açıklandı. 3-4-5 Mart tarihlerinde toplam 12 karşılaşmanın oynanacağı organizasyonda mücadeleler her zaman olduğu gibi ATV ve A Spor ekranlarından naklen ve HD kalitesiyle futbolseverlerle buluşacak. Beşiktaş ve F.Bahçe çarşamba günü saat 20.30'da maçlarını oynayacak.

3 MART SALI

13.00: Fethiyespor-Fatih Karagümrük

15.30: İstanbulspor-Boluspor

20.30: C.Alanyaspor-Galatasaray

20.30: Başakşehir-Trabzonspor



4 MART ÇARŞAMBA

14.30: Erzurum FK-Keçiörengücü

20.30: Gaziantep FK-Fenerbahçe

20.30: Beşiktaş-Çaykur Rizespor

20.30: Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor



5 MART PERŞEMBE

20.30: Antalyaspor-Samsunspor

20.30: Eyüpspor-Konyaspor

20.30: Aliağa Futbol-Gençlerbirliği

20.30: Bodrum FK-Iğdır FK