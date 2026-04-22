Büyük rezillik

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, kupaya veda sonrası "Dramatik bir son. Son iki maçtır istediğimiz performansı veremiyoruz. Tek kelimeyle rezillik. Futbolcular olarak tüm sorumluluğu alıyoruz. Son dakikalarda yediğimiz goller bu camiaya yakışmıyor. Önemli bir hedefimiz de kupaydı onu kaybettik. Kazanmamız gereken bir deplasmana gidiyoruz, bu saatten sonra yapacağımız tek şey bu artık" diye konuştu. Fred ise "Bizler havlu atmadık. İşimiz zor ama derbiyi kazanmak istiyoruz. Zor olacak ama bunu başarmak istiyoruz. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor" dedi.



UZATMA KÂBUSU

F.Bahçe uzatma dakikalarında hüsran yaşadı. Alanya maçında 90+3'te Yusuf'un golüyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Kasımpaşa karşısında 90+11'de Allevinah'ı durduramadı, maç 1-1 bitti. Ç.Rizespor karşısında 90+8'de Sagnan'ı engelleyemeyip 2-2'ye razı oldu. Dün Konya'da kupaya veda ettiren gol 120+2'de geldi. Ayrıca ligin ilk yarısında Göztepe deplasmanında Talisca ile 90+5'te penaltı kaçırmış ve sahadan 0-0 ayrılmıştı.

MAÇ SONUNDA GERGİNLİK ÇIKTI

BİTİŞ düdüğünün ardından Fenerbahçeli taraftarlarla maçı tribünde izleyen Başkan Sadettin Saran arasında tansiyon yükseldi. Bir taraftar, Saran'a tepki gösterirken ortalık karıştı ve karşılıklı atışmalar yaşandı. Olayın büyümesini güvenlik güçleri engelledi.