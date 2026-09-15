A Spor’da kupa şöleni başlıyor

Amatörden Süper Lig'e, doğudan batıya Türkiye'nin tüm kulüplerini kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon 1. Eleme Turu ile başlıyor… Büyük heyecanın startı bugün iki karşılaşma ile verilecek. Saat 17.00'de 1923 AfyonkarahisarÜrgüp, 20.00'de Altay-Söke 1970 maçları oynanacak ve heyecan A Spor ekranlarından futbolseverlere ulaşacak. Kupada yarın oynanacak 16 karşılaşmanın 3'ü canlı yayınlanacak. Perşembe günü de 2 maçın heyecanı yine A Spor'da olacak. Rakiplerini yenen takımlar bir üst tura yükselecek.



A SPOR'DAN CANLI YAYINLANACAK MAÇLAR

BUGÜN

17.00........ 1923 Afyonkarahisar-Ürgüp

20.00........ Altay-Söke 1970

YARIN

14.00........ Sinopspor-Arıt Kayadibispor

17.00........ Bucaspor 1928-Gaziemirspor

20.00........ Y.M.İdmanyurdu-Bucak Bld.Oğuzhan

PERŞEMBE

14.30........ Amasyaspor FK-Çankırıgücü

19.00...... Orduspor 1967-Torul Belediyespor