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55. ’nin afişi yayınlandı!

Bu yıl 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında 55'incisi düzenlenecek ‘’nin afişi belli oldu.

Giriş Tarihi: 18.9.2018 14:35
55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin afişi yayınlandı!

Afişte bu yıl başrolde Altın Portakal Venüs Heykeli ile birlikAntalyalya halkı yer alıyor. Geçen yıl festivalin simgelerinden biri olan geleneksel korteje katılan onbinlerce lı ve o anın ölümsüzleştirildiği fotoğraf, festival afişinin ana temasını oluşturuyor.

FESTİVALİN TEMASI 'İNSAN'

Afişinde festivalini sahiplenen Antalya halkının yer aldığı , bu yıl tema olarak da 'İNSAN' odaklı bir çerçeve sunacak. Göç, mültecilik, ekonomik, sosyal ve duygusal dışlanmışlık bağlamında dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan ortak hikayeleri anlatan filmler 'Çağdaş Masallar' başlığı altında izleyici ile buluşacak.

55. YILDA 55 FİLM

Genel Sanat Danışmanlığı'nı Mirsad Purivatra'nın, Artistik Direktörlüğü'nü ise Mike Downey'in üstlendiği Uluslararası Antalya Film Festivali, bu yıl Türkiye'den ve dünyadan 55 filmi ağırlayacak. Cannes, gibi önemli dünya festivallerinde büyük ödül almış filmler, festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.

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55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin afişi yayınlandı!
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