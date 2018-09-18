Antalya Film Forum'a rekor başvuru!

55. UluslararaAntalyalya Film Festivali kapsamında, bu yıl beşincisi düzenlenecek olan "Antalya Film Forum" sinemacıların ilgi odağı oldu. Direktörlüğünü Zeynep Atakan'ın yaptığı Forum'da sinemacılara verilecek desteğin artırılması nedeniyle Kurmaca Pitching, Belgesel Pitching, Work in Progress (Yapım Aşamasında), Kısa Film Work in Progress, Yapımcısını Arayan Projeler, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu platformları ve Bela Tarr Film Yönetimi Atölyesi'ne 200'e yakın başvuru yapıldı. 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında altı ayrı platformda gerçekleştirilecek olan Antalya Film Forum'da seçilecek olan projelerin sahipleri jüriye yapacakları sunumların yanı sıra, dört gün boyunca projelerini geliştirme, ulusal ve uluslararası endüstri profesyonelleri ile buluşma ve etkinliklere katılma fırsatı bulacak.

HER YIL İLGİ DAHA DA ARTIYOR

Antalya Film Forum, başta Türkiye olmak üzere uluslararası ortak yapım olanaklarını artırmayı, yapımcı ve yönetmenlerin film projelerinin uluslararası sinema endüstrisi içerisinde yer edinmesini sağlıyor. Bu katkı sayesinde beşinci yılında dünyanın takip ettiği ortak bir yapım marketi haline geldiklerine dikkat çeken Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan, "Antalya Film Forum'un bu yıl beşincisini gerçekleştiriyoruz. Beş yıl boyunca Forum'a ilgi giderek daha da arttı. Gerek başvuru sayıları, gerek projelerin elde ettiği başarılarla dünyanın takip ettiği, önemli bir ortak yapım marketi haline geldik. Bu yıl da yine platformlara rekor sayıda ilgi ve başvuru vardı. Bu projelerin en sağlıklı şekilde değerlendirilmesi ve dünya standartlarında geliştirilmesi adına biz de gerekli ortamı en etkili şekilde sağlıyoruz" dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ USTALAR FORUM'DA

Pitching platformlarının yanı sıra her yıl dünyadan önemli endüstri profesyonellerini konuk eden Antalya Film Forum; bu yıl da farklı disiplinlerden gelen dünyaca ünlü sinema profesyonellerinin sunumlarından oluşan ustalık sınıfları, atölyeler, paneller, sunumlar, kahvaltı ve endüstri buluşmaları adlı etkinlikleri ile yerli ve yabancı sinema profesyonellerini bir araya getirecek.