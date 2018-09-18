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Usta yönetmen Antalya’ya geliyor!

tarafından seçilecek 10 yönetmen, 22 Eylül - 3 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek atölyeye katılma fırsatı bulacaklar.

Giriş Tarihi: 18.9.2018 14:27
Usta yönetmen Béla Tarr Antalya’ya geliyor!

Yeni nesil yönetmenlere öncülük etmesiyle ve bu konuda verdiği eğitimlerle tanınan Macar yönetmen , UluslararaAntalyalya Film Festivali kapsamında yer alan 'a özel bir atölye düzenlemek üzere 'ye geliyor.

10 GÜNDE 10 KISA FİLM ÇEKECEK

Béla Tarr tarafından seçilecek 10 yönetmen, 22 Eylül - 3 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek atölyeye katılma fırsatı bulacaklar. "Forum Atölye: "Béla Tarr ile Film Yönetimi" adıyla Antalya Film Forumda yerini alan atölyede katılımcılar, 10 günde 10 çekecek. Atölye süresince katılımcılara uygulamaya yönelik yaklaşımla yol gösterecek olan Béla Tarr; yönetmenlerle kişisel bilgi ve deneyimlerin de paylaşıyor olacak.

REHBERLİK EDECEK

Her katılımcının ayrı ayrı bireysel geçmişini ve artistik yaklaşımlarını göz önünde bulundurarak , onlara film yapım süreci boyunca rehberlik edecek. Tüm konaklama, ulaşım masrafları ve ekipman ihtiyaçlarının Antalya Film Forum tarafından karşılanacağı atölyeye başvurular 17 Ağustos'a kadar devam ediyor.

Forum Atölye: Bela Tarr Film Yönetimi başvuruları sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.

BÉLA TARR HAKKINDA

1955 Macaristan doğumlu Bela Tarr, kariyerine 1970'li yılların ortasında başladı. İlk uzun metraj filmi olan "Family Nest"i 1979 yılında çekti. Kariyerinin başlarında "cinéma vérité" akımının etkisiyle filmler üreten Tarr, daha sonra pesimistik ve kara komedi odaklı bir tarza geçti. 1984'te çektiği "Almanac of Fall" hariç tüm filmlerini monokrom çeken Tarr, plan sekanslarıyla ünlüdür. Bela

Tarr'ın 1994'te yönettiği "Satan's Tango" çeşitli eleştirmenler tarafından tarihin en iyi filmleri arasında gösterilmektedir.

2007'de çektiği "The Man from London" ile Cannes'da 'ye aday olan Tarr, 2011 yapımı "The Turin Horse" ile de 'de Gümüş Ayı ve FIPRESCI ödülü kazanmıştır. Saraybosna, Marakeş ve Toronto gibi festivallerde Jüri başkanlıkları yapmış, 2013'te ise yönetmenliği bırakarak film yönetmenliğine yönelik eğitimler vermeye başlamıştır. Saraybosna'da film.factory adında kendi film okulunu kuran Tarr, yeni nesil yönetmenlere öncülük ediyor.

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Usta yönetmen Béla Tarr Antalya’ya geliyor!
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