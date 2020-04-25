Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Uşak Haberleri Babasını öldürüp gömen genç vicdan azabına 4 gün dayanabildi

Babasını öldürüp gömen genç vicdan azabına 4 gün dayanabildi

’ın Banaz ilçesinde babası için 4 gün önce kayıp ihbarında bulunan 23 yaşındaki gencin babasını öldürerek ormanlık alana gömdüğü ortaya çıktı. Babasını öldüren gencin 4 gün boyunca çektiği vidan azabına dayanamayarak cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, Banaz ilçesi Bağkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali K. (24) babası Ahmet K. (43) hakkında 4 gün önce jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler kayıp şahsı arama çalışması başlattı. Dün gece saatlerinde

Giriş Tarihi: 25.4.2020 18:15 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 18:30 ABONE OL
Babasını öldürüp gömen genç vicdan azabına 4 gün dayanabildi
Uşak’ın Banaz ilçesinde babası için 4 gün önce kayıp ihbarında bulunan 23 yaşındaki gencin babasını öldürerek ormanlık alana gömdüğü ortaya çıktı. Babasını öldüren gencin 4 gün boyunca çektiği vidan azabına dayanamayarak cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Banaz ilçesi Bağkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali K. (24) babası Ahmet K. (43) hakkında 4 gün önce jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler kayıp şahsı arama çalışması başlattı. Dün gece saatlerinde 4 gündür çektiği vicdan azabına dayanamayan Ali K., Banaz İlçe Jandarma Karakolu’na giderek teslim oldu. Ali K., karakolda babasını öldürüp daha sonra ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. Şahıs ile birlikte ormanlık alana giden ekipler Ahmet K.’nın toprağa gömülü halde cansız bedenine ulaştı. Ahmet K.’nın cenazesi ilçeye bağlı İslam Mahallesi’nde bulunan mezarlığa defnedilirken zanlı Ali K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Ali K.’nın babasını neden öldürdüğü konusunda ise bir bilgiye ulaşılamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Babasını öldürüp gömen genç vicdan azabına 4 gün dayanabildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA