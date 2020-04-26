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’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, kaza Ciğerdede köyü yolu üzerinde meydana geldi. Umut H.Y. idaresindeki 64 DU 130 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 AAD 114 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Umut H.Y., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsmi henüz belirlenemeyen diğer aracın sürücünün

Giriş Tarihi: 26.4.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 12:15 ABONE OL
Uşak’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Uşak’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Ciğerdede köyü yolu üzerinde meydana geldi. Umut H.Y. idaresindeki 64 DU 130 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 AAD 114 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Umut H.Y., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsmi henüz belirlenemeyen diğer aracın sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, her iki otomobilde de maddi hasar oluştu.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Uşak’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
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