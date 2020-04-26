Uşak’taki baba cinayetinde korkunç detay

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’taki baba cinayetinde korkunç detay

’ta babasını öldürerek ormanlık alana gömen şahsa arkadaşının yardım ettiği ortaya çıktı.Banaz ilçesine bağlı Bağkonak köyünde meydana gelen olayda babası Ahmet K. için 4 gün önce kayıp ihbarında bulunan 24 yaşındaki Ali K.’nın babasını öldürerek ormanlık alana gömdüğü ortaya çıktı. 4 gün boyunca çektiği vidan azabına dayanamayarak cinayeti itiraf eden genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, zanlının telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu Ali K.’nın cinayeti işledikten kısa

Giriş Tarihi: 26.4.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 15:45 ABONE OL
Uşak’ta babasını öldürerek ormanlık alana gömen şahsa arkadaşının yardım ettiği ortaya çıktı.
Banaz ilçesine bağlı Bağkonak köyünde meydana gelen olayda babası Ahmet K. için 4 gün önce kayıp ihbarında bulunan 24 yaşındaki Ali K.’nın babasını öldürerek ormanlık alana gömdüğü ortaya çıktı. 4 gün boyunca çektiği vidan azabına dayanamayarak cinayeti itiraf eden genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, zanlının telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu Ali K.’nın cinayeti işledikten kısa bir süre sonra arkadaşı Y.Y.’yi (24) arayarak cesedi gömmek için yardım istediği, otomobiliyle arkadaşının yanına giden Y.Y.’nin Ali K. ile birlikte battaniyeye sarılı halde poşetin içerisindeki cesedi otomobilin bagajına koyarak eve yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ormanlık alana gömdükleri belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Y., emniyetteki sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İddiaya göre Ali K.’nın babası Ahmet K.’yı sürekli alkol alarak annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldürdüğü öğrenilirken, anne Hatice K. da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Uşak’taki baba cinayetinde korkunç detay
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