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’ta 2 köyde karantina kararı kaldırıldı

’ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Mesudiye ve İlyaslı köyünde uygulanan karantina kararının kaldırıldığı bildirildi.Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kent merkezine bağlı iki köyde uygulanan karantina kararının kaldırıldığı bildirildi. Buna göre 12 Nisan tarihinden itibaren karantinada olan İlyaslı köyünde ve 15 Nisan tarihinden itibaren karantinada olan Mesudiye köyündeki giriş çıkış yasağı kaldırıldı.Öte yandan köylerdeki tedbirlerin en üst seviyede tutulmaya devam edeceği bildirildi

Giriş Tarihi: 30.4.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 22:00 ABONE OL
Uşak’ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Mesudiye ve İlyaslı köyünde uygulanan karantina kararının kaldırıldığı bildirildi.
Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kent merkezine bağlı iki köyde uygulanan karantina kararının kaldırıldığı bildirildi. Buna göre 12 Nisan tarihinden itibaren karantinada olan İlyaslı köyünde ve 15 Nisan tarihinden itibaren karantinada olan Mesudiye köyündeki giriş çıkış yasağı kaldırıldı.
Öte yandan köylerdeki tedbirlerin en üst seviyede tutulmaya devam edeceği bildirildi.
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Uşak’ta 2 köyde karantina kararı kaldırıldı
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