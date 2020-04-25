Vali Mehmet Emin Bilmez seralarda incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesine ait çiçek üreten seralarda incelemelerde bulundu.Beraberindeki Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman ile kış aylarında eksi 20 derecede üretilen çiçeklerin yer aldığı Süphan mahallesindeki Doğalgazlı seralara gelen Vali Mehmet Emin Bilmez’i burada Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğu ve şube müdürleri karşıladı. Seralar da üretilen çiçekleri teker teker inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Bilmez, tüketimden çok üretimin önemine değinerek çalışmalarda kolaylıklar diledi. Daha sonra Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının Süphan Mahallesi ve Erciş yolu üzerinde bulunan şantiyeleri de ziyaret eden Vali Mehmet Emin Bilmez, yürütülen çalışmaları yerinde inceledikten sonra buradan ayrıldı.