Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Van Haberleri Vali Mehmet Emin Bilmez seralarda incelemelerde bulundu

Vali Mehmet Emin Bilmez seralarda incelemelerde bulundu

Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesine ait çiçek üreten seralarda incelemelerde bulundu.Beraberindeki Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman ile kış aylarında eksi 20 derecede üretilen çiçeklerin yer aldığı Süphan mahallesindeki Doğalgazlı seralara gelen Vali Mehmet Emin Bilmez’i burada Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğu ve şube müdürleri karşıladı. Seralar da üretilen çiçekleri teker teker inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Bilmez, tüketimden çok üretimin önemine değinerek çalışmalarda kolaylıklar

Giriş Tarihi: 25.4.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 17:15 ABONE OL
Vali Mehmet Emin Bilmez seralarda incelemelerde bulundu
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesine ait çiçek üreten seralarda incelemelerde bulundu.
Beraberindeki Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman ile kış aylarında eksi 20 derecede üretilen çiçeklerin yer aldığı Süphan mahallesindeki Doğalgazlı seralara gelen Vali Mehmet Emin Bilmez’i burada Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğu ve şube müdürleri karşıladı. Seralar da üretilen çiçekleri teker teker inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Bilmez, tüketimden çok üretimin önemine değinerek çalışmalarda kolaylıklar diledi. Daha sonra Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının Süphan Mahallesi ve Erciş yolu üzerinde bulunan şantiyeleri de ziyaret eden Vali Mehmet Emin Bilmez, yürütülen çalışmaları yerinde inceledikten sonra buradan ayrıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Mehmet Emin Bilmez seralarda incelemelerde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA