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Erciş’te tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu oldu

’ın Erciş ilçesinde korona virüs tedavisi tamamlanan 2’si çocuk 7 kişi alkışlar taburcu oldu.Çaldıran ilçesinde korona virüs testleri pozitif çıktığı için Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi ek binasında koruma altına alınan 7 kişi, yapılan tedavinin ardından bugün sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Hastane görevlileri tarafından çiçek ve alkışlarla taburcu olan 2’si çocuk 7 kişi, mutlu bir şekilde evlerine gitti.Taburcu olmanın sevincini yaşayan hastalar, desteklerinden dolayı hastane yetkililerine teşekkür ettiler.Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekim

Giriş Tarihi: 27.4.2020 20:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 20:15 ABONE OL
Erciş’te tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu oldu
Van’ın Erciş ilçesinde korona virüs tedavisi tamamlanan 2’si çocuk 7 kişi alkışlar taburcu oldu.
Çaldıran ilçesinde korona virüs testleri pozitif çıktığı için Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi ek binasında koruma altına alınan 7 kişi, yapılan tedavinin ardından bugün sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Hastane görevlileri tarafından çiçek ve alkışlarla taburcu olan 2’si çocuk 7 kişi, mutlu bir şekilde evlerine gitti.
Taburcu olmanın sevincini yaşayan hastalar, desteklerinden dolayı hastane yetkililerine teşekkür ettiler.
Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Onur Küçük, 2’si çocuk 7 kişiyi daha taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
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Erciş’te tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu oldu
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