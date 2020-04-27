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’da DEAŞ terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı

’da MİT ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan’a geçmek isteyen ve DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 örgüt mensubu gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DEAŞ silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “MİT Van Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda; ilimizden Afganistan’a geçmek isteyen ve ‘DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan 2 örgüt

Giriş Tarihi: 27.4.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 10:45 ABONE OL
Van’da DEAŞ terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı
Van’da MİT ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan’a geçmek isteyen ve DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 örgüt mensubu gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DEAŞ silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “MİT Van Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda; ilimizden Afganistan’a geçmek isteyen ve ‘DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan 2 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.
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Van’da DEAŞ terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı
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