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Kaçak inci kefali satıcılarına göz açtırılmadı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Van Gölü’nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali için 3 ay boyunca devam edecek olan av yasağı süresince kaçak satış yapanlara göz açtırmıyor.Van Gölü’nde yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefali (Van balığı), 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında 3 ay süresince tatlı su ağızlarına göç ederek yumurtalarını bırakıyor. Gerçekleştirdiği yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, özellikle kaçak balıkçıların hedefi haline gelmemesi için Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

Giriş Tarihi: 28.4.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 16:30 ABONE OL
Kaçak inci kefali satıcılarına göz açtırılmadı
Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Van Gölü’nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali için 3 ay boyunca devam edecek olan av yasağı süresince kaçak satış yapanlara göz açtırmıyor.
Van Gölü’nde yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefali (Van balığı), 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında 3 ay süresince tatlı su ağızlarına göç ederek yumurtalarını bırakıyor. Gerçekleştirdiği yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, özellikle kaçak balıkçıların hedefi haline gelmemesi için Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube personelleri yoğun çaba sarf ediyor.

13 kilogram balık ele geçirildi
Bu kapsamda kaçak avcılığın yanında satışını yapan balıkçılar da sürekli denetleniyor. Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi zabıta personelinden de destek alarak perakende satış ve semt pazarında denetim yaptı. Denetim çerçevesinde 13 kilogram balık ele geçirilirken satıcılara 5 bin lira para cezası verildi.

Balıkçılar yasağa uyuyor
Denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, balıkçıların yasağa uyduğu gözlemlenirken sadece bir satıcıda 13 kilogram kaçak balığın ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, iki grup halinde yapılan denetimlerin 2 saat sürdüğü kaydedildi.

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Kaçak inci kefali satıcılarına göz açtırılmadı
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