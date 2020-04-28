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Muhtar ‘ihmal’ suçundan görevden uzaklaştırılırken mahallesi de karantinaya alındı

’ın Çaldıran ilçesinde bir muhtar ihmalden görevden alınırken, mahallesi ise korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çaldıran ilçesi Salahane Mahallesi’nde il dışından gelen 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 316 hane ve bin 316 nüfuslu mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Mahalle Muhtarı Ali Rıza Yığrap ise ‘görevlilere yardım etmemek, görevi ihmalden’ açılan soruşturmayla Çaldıran Kaymakamlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı” denildi.Açıklamada, kentteki korona virüs tablosunun son şekli ise şöyle paylaşıldı:'Başkale ilçesi

Giriş Tarihi: 28.4.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 17:45 ABONE OL
Muhtar ‘ihmal’ suçundan görevden uzaklaştırılırken mahallesi de karantinaya alındı
Van’ın Çaldıran ilçesinde bir muhtar ihmalden görevden alınırken, mahallesi ise korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çaldıran ilçesi Salahane Mahallesi’nde il dışından gelen 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 316 hane ve bin 316 nüfuslu mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Mahalle Muhtarı Ali Rıza Yığrap ise ‘görevlilere yardım etmemek, görevi ihmalden’ açılan soruşturmayla Çaldıran Kaymakamlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı” denildi.
Açıklamada, kentteki korona virüs tablosunun son şekli ise şöyle paylaşıldı:
"Başkale ilçesi Belliyurt, Ilıcak, Esenyamaç, Örmetaş Mahallesi, Gürpınar ilçemizin Günbaşı, Öveçli mahalleleri, Çaldıran ilçesi Salahane Mahallesi, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi 1, 2, 3 ve 4. Sokaklar, Cevdetpaşa Mahallesi Selçuklu Sokak’ta bir apartman, Selimbey Mahallesi Üçevler Caddesi’nde bir bina, Selimbey Mahallesi Dabbağoğlu Sokak karantina altında. Çaldıran ilçesi Zülfübulak Mahallesinde karantina kaldırıldı.”
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Muhtar ‘ihmal’ suçundan görevden uzaklaştırılırken mahallesi de karantinaya alındı
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