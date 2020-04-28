Van’da öğrencilere yönelik soru paketi desteği

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ortaokul öğrencileri için 270 sorudan oluşan soru destek paketi yayınladı.Dünyada ve ülkemizde yaşanan korona virüs salgını nedeni ile Van’da uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmak amacı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından 5, 6 ve 7’nci sınıfta öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden toplam 270 soruluk soru paketi yayınlandı.İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü Ebubekir Yetkin, pandemi sürecinde daha önce Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden öğrencilere yönelik olarak soru paketi hazırladıklarını belirterek, “Hazırlanan kazanım değerlendirme testlerine ilave olarak Ölçme ve Değerlendirme Merkezi bünyesinde görev yapan öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize destek olmak amacı ile 6 temel dersten her hafta yayınlanmak üzere soru paketi hazırlıyoruz. Sorular beceri temelli ve yeni sınav yapısına uygun şekilde hazırlanıyor. Ayrıca 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak bakanlık ile koordineli olarak çalışıyoruz. Öğrencilerin söz konusu testlere https://van.meb.gov.tr ve https://vanodm.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Yapılan bu çalışma özel bir çalışma ve bütün öğrencilerimizin imkanlar ölçüsünde bu hizmetten faydalanmaları son derece önemlidir” dedi.