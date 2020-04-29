Yumurtalığından futbol topu büyüklüğünde dev tümör çıkarıldı

Hakkari’nin Yükekova ilçesinden karın şişliği ağrısı şikayetiyle Van’a gelen 63 yaşındaki kadının yumurtalığından tespit edilen futbol topu büyüklüğündeki tümör, başarılı bir operasyonla alındı.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Yunus Emre Purut’a başvuran 63 yaşındaki F.K. isimli kadın, yapılan detaylı muayene sonucunda yumurtalığında dev bir kitlenin olduğunu tespit etti. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Purut durumu hastaya anlatarak cerrahi operasyon kararı aldı. Dr. Purut ve Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan Hanlıgil’in katılımıyla gerçekleşen başarılı cerrahi operasyonda 23 santimetre büyüklüğündeki dev kitle alındı. Başarılı geçen operasyonda hasta F.K. ve yakınları başta operasyonu gerçekleştiren Uzm. Dr. Purut olmak üzere, hastane Başhekimi Doç. Dr.Sebahhatin Çelik ve hastane çalışanlarına çok teşekkür etti.Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi her dönem olduğu gibi Covid-19 sürecinde de kaliteli sağlık hizmeti sunmak üzere bütün doktor ve sağlık çalışanlarıyla başarılı çalışmalarına devam ediyor.