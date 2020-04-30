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Karantinadaki vatandaşlardan övgü ve teşekkür

Umman’dan Türkiye’ye getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında ’da gözlem altında tutulan vatandaşlar devlete sevgi ve memnuniyetini dile getirdi.Umman’dan 23 Nisan tahinde hava yoluyla Van’a gelen 250 Türk vatandaşının, Tuşba ilçesinde Süleyman Şah Öğrenci Yurdu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde bulunan İmam Şafi Öğrenci Yurdu’ndaki karantinası sürüyor. Her biri farklı odalarda kalan vatandaşlardan bazıları, duygularını çektikleri videolarla ifade etti.“Evimizde gibi hissediyoruz”Umman’dan geldiklerini belirten vatandaşlar, yurtlarda kendilerine sunulan imkanların çok iyi olduğunu

Giriş Tarihi: 30.4.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 15:30 ABONE OL
Karantinadaki vatandaşlardan övgü ve teşekkür
Umman’dan Türkiye’ye getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında Van’da gözlem altında tutulan vatandaşlar devlete sevgi ve memnuniyetini dile getirdi.
Umman’dan 23 Nisan tahinde hava yoluyla Van’a gelen 250 Türk vatandaşının, Tuşba ilçesinde Süleyman Şah Öğrenci Yurdu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde bulunan İmam Şafi Öğrenci Yurdu’ndaki karantinası sürüyor. Her biri farklı odalarda kalan vatandaşlardan bazıları, duygularını çektikleri videolarla ifade etti.

“Evimizde gibi hissediyoruz”
Umman’dan geldiklerini belirten vatandaşlar, yurtlarda kendilerine sunulan imkanların çok iyi olduğunu belirtti. Kendilerini evlerinde gibi hissettiklerine dikkat çeken vatandaşlar, karantina süresince kendilerine bu imkanı sunan devlet yetkililerine teşekkür etti.
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Karantinadaki vatandaşlardan övgü ve teşekkür
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