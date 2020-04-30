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’da 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Giriş Tarihi: 30.4.2020 10:30 ABONE OL
Van’da 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Erciş-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 76 plaka sayılı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Aramada 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücüsü M.S.K. ise çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Van’da 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
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