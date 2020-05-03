Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan ‘Kent Ormanı’ müjdesi

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçe için ‘Kent Ormanı’ müjdesi verdi.Erciş Belediye Başkanlığı, ekolojik belediyecilik anlayışı ile ilçede sürdürdüğü orman, ağaçlandırma ve yeşil alan oluşturma çalışmaları kapsamında Adnan Menderes Mahallesi’nde 42 dönümlük kent orman alanı oluşturma çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde sürdürdüğü orman, ağaçlandırma ve yeşil alan oluşturma çalışmaları kapsamında Adnan Menderes Mahallesi’nde kent orman alanı oluşturmaya başladı. Belirlenen alana bin adet ladin fidanı dikecek olan belediye, planlanan bu çalışmanın ardından burayı yeşil bir alana dönüştürerek vatandaşların keyifli zaman geçirmesini sağlayacak.Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “İnsanlarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda dinlenebilecekleri, içerisinde bisiklet sahalarının ve yürüyüş yollarının bulundu geniş bir rekreasyon alanı yaptırıyoruz. Bizim en büyük hedefimiz Ercişli vatandaşlarımızı güzel sahalarla buluşturabilmektir. Ercişlilerimizin keyifli vakit geçireceği, piknik yapabilecekleri, aileleriyle beraber oturabilecekleri, çocuklarına oyun parklarında oyun oynatabilecekleri nezih bir alan oluşturacağız’’ dedi.