İpekyolu Belediyesi ekiplerinden fırın denetimi

Van’ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı süresince satışı yapılan pide ve ekmek çeşitleri için fırınları denetledi.İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Ruhsat Denetim Müdürlüğünde görevli gıda mühendisleri, yapılan denetimlerde ekmeklerin sağlığa uygun bir ortamda üretilip üretilmediğinin yanı sıra gramajların standartlara uygun olup olmadığını kontrol etti. Ekipler tarafından fırınlara yapılan denetimler kapsamında genelgeye uymayan iş yerlerine idari yaptırımlar uygulanarak, işletmeleri özellikle tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yayımlanan genelgeler kapsamında; iftar saatinden 2 saat öncesinde üretim yapılmaması, kişisel hijyen kuralları, maske, eldiven, bone ve önlük gibi koruyucu ekipman kullanmaları, ekmek ve ekmek çeşitlerinin gıda ile temasa uygun kâğıt esaslı veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulması hususunda bilgilendirmeler yapılarak denetlendi.İpekyolu Belediyesi; İçişleri, Sağlık, Gıda ve Tarım Bakanlıklarının yayınlamış olduğu genelgeler kapsamında denetim ve kontrollerine sürdürerek, halkın güvenliği ve sağlığı için çalışmalara aralıksız devam edeceği belirtildi.