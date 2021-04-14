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Giriş Tarihi: 14.4.2021 17:26 Son Güncelleme: 14.4.2021 18:16

THY’den Rusya'ya uçuşları ile ilgili açıklama

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’den Rusya'ya uçuşları ile ilgili açıklama

(THY) koronavirüs rakamlarının artması nedeniyle Rusya’nın Türkiye ile uçuşları sınırlamasına yönelik kararının ardından açıklama yaptı.

THY'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada resmi makamlarca alınan karar uyarınca 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Rusya Federasyonu çıkışlı ve varışlı tüm seferler durdurulduğu belirtilerek, bu süre boyunca Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı olarak haftada iki sefer icra edileceği açıklandı.

Yolcuların uçuşları hakkında güncel bilgiler için resmi internet sitesinden takip edebileceklerinin belirtildiği açıklamada, bilet değişikliği ve diğer talepler için ise 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden, satış ofislerinden ve biletin alındığı acenteye başvurarak gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

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THY’den Rusya'ya uçuşları ile ilgili açıklama
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