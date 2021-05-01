Video Akıncı Akıncı 18. bölüm... 'Akıncı, düşmanıyla yüz yüze geldi!' | Video

Akıncı 18. bölüm... 'Akıncı, düşmanıyla yüz yüze geldi!' | Video

Akıncı 18. bölüm... 'Akıncı, düşmanıyla yüz yüze geldi!' | Video
01.05.2021 | 00:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Akıncı 18. son bölümde Nergis, sırrını Akıncı'yla paylaştı! | Video 03:58
Akıncı 18. son bölümde Nergis, sırrını Akıncı'yla paylaştı! | Video 01.05.2021 | 00:54
Akıncı 18. bölüm... 'Akıncı, düşmanıyla yüz yüze geldi!' | Video 04:41
Akıncı 18. bölüm... 'Akıncı, düşmanıyla yüz yüze geldi!' | Video 01.05.2021 | 00:07
Akıncı 19. bölüm fragmanı... Her planlarını başlarına çaldık! Ve bunu yapmaya devam edeceğiz. | Video 00:30
Akıncı 19. bölüm fragmanı... "Her planlarını başlarına çaldık! Ve bunu yapmaya devam edeceğiz." | Video 30.04.2021 | 23:54
Akıncı 18. Bölüm 2. Fragmanı Bu organizasyon kardeşlerimi öldürmüş olabilir mi? | Video 00:49
Akıncı 18. Bölüm 2. Fragmanı "Bu organizasyon kardeşlerimi öldürmüş olabilir mi?" | Video 30.04.2021 | 15:43
Akıncı 18. bölüm 2. fragmanı... Bu organizasyon kardeşlerimi öldürmüş olabilir mi? | Video 00:30
Akıncı 18. bölüm 2. fragmanı... "Bu organizasyon kardeşlerimi öldürmüş olabilir mi?" | Video 27.04.2021 | 23:44
Akıncı 17. bölüm 2. fragmanı | Video 00:41
Akıncı 17. bölüm 2. fragmanı | Video 20.04.2021 | 00:26
Akıncı 16. bölüm... 'Acı Getirenler'in planı başarısız oldu! | Video 08:50
Akıncı 16. bölüm... 'Acı Getirenler'in planı başarısız oldu! | Video 17.04.2021 | 00:40
Akıncı 17. bölüm fragmanı... Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, Akıncı! | Video 00:45
Akıncı 17. bölüm fragmanı... "Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, Akıncı!" | Video 17.04.2021 | 00:26
Akıncı 16. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 01:04
Akıncı 16. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 16.04.2021 | 15:34
Akıncı 16. bölüm 2. fragmanı... Acı getirenlerle Beyza'yı öldürenler aynı kişiler! | Video 00:44
Akıncı 16. bölüm 2. fragmanı... "Acı getirenlerle Beyza'yı öldürenler aynı kişiler!" | Video 12.04.2021 | 23:19
Akıncı 16. bölüm fragmanı... Akıncı şehrin, ülkenin koruyucusu... Bundan sonra her gece sana cehennemi yaşatacağım | Video 00:45
Akıncı 16. bölüm fragmanı... "Akıncı şehrin, ülkenin koruyucusu... Bundan sonra her gece sana cehennemi yaşatacağım" | Video 11.04.2021 | 22:51
Akıncı 15. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 00:58
Akıncı 15. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 09.04.2021 | 14:02
Akıncı 15. bölüm fragmanı... Oyun bitti! | Video 00:44
Akıncı 15. bölüm fragmanı... "Oyun bitti!" | Video 03.04.2021 | 00:22
Akıncı 14. bölüm 2. fragmanı... Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli... | Video 00:45
Akıncı 14. bölüm 2. fragmanı... "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." | Video 30.03.2021 | 01:07
Akıncı 13. Yeni Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle 00:39
Akıncı 13. Yeni Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle 26.03.2021 | 14:08
Akıncı 13. bölüm 2. fragmanı... Senin görevin bu şehri korumak! | Video 00:39
Akıncı 13. bölüm 2. fragmanı... "Senin görevin bu şehri korumak!" | Video 24.03.2021 | 00:22
Akıncı 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 01:04
Akıncı 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 19.03.2021 | 13:54

ATV'nin sevilen dizilerinden Akıncı, bu hafta 18. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Yayınlanan 18'inci bölümde Akıncı, davette düşmanıyla yüz yüze geldi!

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA