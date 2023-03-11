Ateş Kuşları’nda şok karşılaşma! Barbaros, babasının Çatal olduğunu öğrenecek mi? | Video

Sezonun en çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 7. Bölümüyle büyük beğeni topladı. Ateş Kuşları’nda çalınan parasının Barbaros’ta olduğunu öğrenen Çatal, Barbaros’u tuzağa çekti.