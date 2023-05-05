Barbaros, 23 yıl önceki sır perdesini aralıyor Nizam, gerçeklerle yüzleşiyor | Video
Sezonun çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 15. Bölümüyle büyük ilgi gördü. Barbaros’un Eyüboğlu Ailesi’ni 23 yıl önce Lara’nın çöpe atıldığı sokağa götürüp detayları anlatması bölüme damga vurdu.
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