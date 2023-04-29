Video Ateş Kuşları Barbaros, Gülayşe’ye aşkını böyle itiraf etti! Gülayşe ve Barbaros yüzleşti | Video
Barbaros, Gülayşe’ye aşkını böyle itiraf etti! Gülayşe ve Barbaros yüzleşti | Video

Barbaros, Gülayşe’ye aşkını böyle itiraf etti! Gülayşe ve Barbaros yüzleşti | Video

29.04.2023 | 00:05

Sezonun çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 14. Bölümüyle büyük ilgi gördü. Barbaros’un ilk kez Gülayşe’ye aşkını itiraf etmesi bölüme damga vurdu.

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