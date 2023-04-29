Barbaros, Gülayşe’ye aşkını böyle itiraf etti! Gülayşe ve Barbaros yüzleşti | Video

Sezonun çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 14. Bölümüyle büyük ilgi gördü. Barbaros’un ilk kez Gülayşe’ye aşkını itiraf etmesi bölüme damga vurdu.