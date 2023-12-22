Barbaros’un akıbeti ne olacak? Ateş Kuşları’nda umut dolu bekleyiş!

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’ ATV ekranındaki 36. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda bıçaklanan Barbaros, ameliyattan olumsuz haberlerle çıktı ancak ‘Ateş Kuşları’ her şeye rağmen umudunu yitirmedi.