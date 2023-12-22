Barbaros’un akıbeti ne olacak? Ateş Kuşları’nda umut dolu bekleyiş!
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’ ATV ekranındaki 36. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda bıçaklanan Barbaros, ameliyattan olumsuz haberlerle çıktı ancak ‘Ateş Kuşları’ her şeye rağmen umudunu yitirmedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:27
Barbaros’un akıbeti ne olacak? Ateş Kuşları’nda umut dolu bekleyiş! 22.12.2023 | 21:56
02:06
Barbaros bıçaklanıyor! 16.12.2023 | 00:41
06:04
Mercan, kimliğine ve sevdiğine kavuşuyor! 15.12.2023 | 23:31
01:05
Ateş Kuşları 35. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Hüma öldü mü? | Video 13.12.2023 | 10:50
00:45
02:51
Ali ve Mercan nişanlandı! 24.11.2023 | 21:44
03:43
Ali ve Mercan kavuştu! Ali’nin duygusal evlenme teklifi 10.11.2023 | 23:51
05:02
23 yıl sonra Ateş Kuşları’nın büyük buluşması 10.11.2023 | 22:51
07:04
Gülayşe ve Barbaros’un aşk yemini! 28.10.2023 | 00:24
00:49
09:07
Gülayşe, Zıpkın’ı ve Kara’yı işte böyle kurtardı! 27.10.2023 | 22:44