Gülayşe’den, Barbaros’a ilk yemeklerinde itiraflar | Video

Sezonun en çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 9. Bölümüyle büyük bir ilgi gördü. Ateş Kuşları’na Gülayşe ve Barbaros’un ilk yemeği damga vurdu.