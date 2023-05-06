Menderes’in hain planı Nermin’in sonunu getirdi | Video
Sezonun çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 15. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Barbaros, şüpheli görünen Nermin’i ifade vermesi için Çocuk Şube’ye çağırdı. Bu sırada Barbaros’un hamleleriyle köşeye sıkışan Menderes ise yeni bir plan yaptı.
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