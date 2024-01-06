Yıldızlar Bana Uzak 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı 06.01.2024 | 11:29 atv'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ın 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı... "Senin elinde ne var ne yoksa alıp bu hesabı tam burada kapatacağım!" VİDEO DEVAM EDİYOR

6 yıl sonra Kadir hapishaneden çıkmıştır. Yahya ile yaptıkları intikam planını adım adım ilerletirken Kadir'in bir amacı da Aslı'ya masum olduğunu ispatlamaktır. Aslı, sevdiği adamı tekrar karşısında gördüğünde dağılır. Han ise her şeyin farkındadır ve bu onu daha da öfkeli bir hale getirir. Artık satranç oyunu başlamıştır…