Zıpkın ve Mercan, Gülayşe’nin geçmişinin peşinde | Video

Sezonun en çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 3. Bölümüyle büyük bir ilgi gördü. Zıpkın, Gülayşe’nin son dönemlerde yaşadığı olumsuz olaylara dayanamadı ve geçmişin sırlarının ortaya çıkması için Mercan’ı Eyüboğlu Köşkü’ne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu buldu.