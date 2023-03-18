Zümrüt, Gülayşe’yi istemeye geldi, olaylar karıştı | Video
Sezonun en çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 8. Bölümüyle büyük bir ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Zümrüt, Gülayşe’yi ailesinden istemeye gitti. Gülayşe, gönlü olmasa da “Rızam var!” dedi ancak Sabit’in “Rızası yok!” deyip, tornavidayla Zümrüt’e saldırmasıyla ortalık karıştı.
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