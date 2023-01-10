Ben Bu Cihana Sığmazam izle: son bölüm izle: Senin cehennemin benim!"

Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle ekranı ile aratılıyor. Yeni bölümde Cezayir, Firuze'nin yeğeniyle buluşacağını haber alınca hemen yola koyulur. Zira Firuze ve Jean Luc arasında hesap edilemeyen durumlar her an olabilir. Diziyinin 16.bölümünü ATV ekranlarından takip edebilir, Ben Bu Cihana Sığmazam izle seçeneğine haberimizden ulaşabilirsiniz. https://www.atv.com.tr/ben-bu-cihana-sigmazam/bolumler

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 16. BÖLÜM ÖZETİ!

Cezayir, Tatavlalı'nın kan dökmesine rağmen Tatavlalı'ya bir teklifle gider ve onunla sulh sağlamanın yolunu bulmaya çalışır. Cezayir'in çevresi bu teklife sıcak bakmaz. Tatavlalı, Cezayir'den gelen teklifi kendi lehine çevirir ve gizlice Cezayir'in mahremine sızarak onun sırlarını ele geçirmeye çalışır.

Leyla ve Firuze resim galerisinde karşılaşınca ortam gerilir. Leyla, Firuze'yi Gülendam'ın şüpheleri üzerinden suçlarken Firuze, Leyla'yı hiç beklemediği bir yerden vurur.

Firuze, Leyla'nın şüphelerini ailesinden birinin üzerine çeker. Leyla'nın aklına giren bu şüpheyi Cezayir temizlemeye çalışır. Jean Luc, Firuze'ye gerçekleri itiraf etmesi için son bir şans verse de hep peşindedir. Firuze, masumiyetini kanıtlamaya çalışır ve tüm tehlikeleri göze alarak Jean Luc'un yaşadığı yere gider.

Cezayir, Firuze'nin yeğeniyle buluşacağını haber alınca hemen yola koyulur. Zira Firuze ve Jean Luc arasında hesap edilemeyen durumlar her an olabilir.

Tatavlalı, Cezayir'in sırlarını elde edebilecek mi? Leyla, Firuze'nin iddiaları karşısında nasıl bir tavır alacak? Cezayir, Jean Luc ve Firuze arasındaki çatışmayı engelleyebilecek mi?

https://www.atv.com.tr/ben-bu-cihana-sigmazam/bolumler