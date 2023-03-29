Ethem kendini feda etti! Ben Bu Cihana Sığmazam 24. Bölüm TEK PARÇA İZLE

Cezayir, Tatavlalı’nın İstanbul sokaklarında kurduğu uyuşturucu organizasyonunu bitirmesi için Kurban Baba’yı görevlendirir. Kurban, Tatavlalı’ya sert bir operasyon düzenler. Cezayir ve arkadaşlarının düzenine çomak soktuğunu öğrenen Tatavlalı hırslanır ve karşı atak için plan kurmaya başlar. Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümünü https://www.atv.com.tr/ben-bu-cihana-sigmazam/24-bolum/izle adresinden izleyebilirsiniz.