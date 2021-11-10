Video Bir Zamanlar Çukurova Bir Zamanlar Çukurova 112. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı ''Züleyha Yaman itiraf etti!'' | Video
Bir Zamanlar Çukurova 112. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı ''Züleyha Yaman itiraf etti!'' | Video

Bir Zamanlar Çukurova 112. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı ''Züleyha Yaman itiraf etti!'' | Video

10.11.2021 | 13:53

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ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 112. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ZÜLEYHA, ÜMİT CİNAYETİNDEN SORGUYA ALINIYOR

Ümit cinayetinde oklar Züleyha'yı gösterir. Jandarma Züleyha'yı almaya gelirken, Züleyha geri dönüşünün olmayacağını düşünerek konaktakilerle vedalaşır. Hakan da Fikret de bu süreçte Züleyha'dan desteğini esirgemez. Züleyha kendisini ihbar edenin Hakan Gümüşoğlu olduğu fikrine kapılır. Üstelik Hakan'ın çok yakınında olduğuna artık emindir. Züleyha umutsuzluğa kapılmışken Fikret'in ifadesi durumu oldukça değiştirecektir.


HAKAN, DEMİR'İN HİSSELERİNİ ALIYOR!

Hakan, Yamanlar Holding'in zararını karşılamayı teklif edince Züleyha buna karşılık Hakan'a hisse vermekte ısrar eder. Betül, Demir'in hissesinin bir kısmının Hakan'a devredildiğini duyunca çılgına döner ve Züleyha ile tartışmaya girer. Demir'in vekili olarak bu devir işlemine izin vermeyeceğini söyleyen Betül, durumu Abdülkadir'e anlatır. Abdülkadir, Hakan oldukça Yamanlardan para koparamayacağını anlar.


FİKRET, ZÜLEYHA'YI MUTLU ETMEK İÇİN ÇABALIYOR

Fikret, Züleyha'nın zor durumda olduğunu öğrenince zararını karşılamak için harekete geçer ve para dolu bir çantayla Züleyha'nın karşısına çıkar. Züleyha, zararı Hakan'ın karşıladığını söyleyince Fikret hayal kırıklığına uğrar.

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