Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam ATV’de: Bir Zamanlar Çukurova 134.bölüm fragmanı izle!

Çekimleri Adana’nın Çukurova ilçesinde geçen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölüme ''Seni uyarmıştım'' sözü damga vurdu. Hakan, Züleyha'yı öldürmek isteyen Çolak'ın karşısına dikiliyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve 134.bölüm detayları…