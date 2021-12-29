Video Destan Akkız ve Batuga’nın duygusal vedası! İzleyenleri derinden etkiledi | Video
Akkız ve Batuga’nın duygusal vedası! İzleyenleri derinden etkiledi | Video

Akkız ve Batuga’nın duygusal vedası! İzleyenleri derinden etkiledi | Video

29.12.2021 | 01:37

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Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki altıncı bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. ‘Destan’ın altıncı bölümünde, Batuga, Yaman’dan aldığı destekle tünelin kazılması sağladı ve Akkız’a sürpriz yaptı. Kaçış operasyonunu tüm detayları ile planlamak isteyen Batuga, gizlice buluştuğu Akkız’a annesinin mücevherlerinin bulunduğu değerli taşlarla dolu bir sandığı hediye etti ve “Anamın mücevherleri. Dağlı kızları tünellerden çıkar, gidin burdan. Ben de mahzendeki çocuğu salayım” dedi.

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