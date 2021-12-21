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Alpagu Han’dan oğlu Batuga’ya tavsiye: Düşmanın kızını sevme! 21.12.2021 | 21:55
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Destan 5. bölüm tanıtımı | Video 15.12.2021 | 00:25
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Destan'da heyecan dolu sahne! Akkız ve Temur’un düellosu soluk kesti! 14.12.2021 | 21:59
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Destan 4. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı! Destan'da intikam vakti... 08.12.2021 | 11:25
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Destan 3. bölüm 2. tanıtım | Video 04.12.2021 | 20:26
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Akkız düşmanının eline böyle esir düştü! 30.11.2021 | 21:59
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Destan 2. bölüm 2. tanıtım... ‘’Çift başlı kurdun pençesi sensin!’’ | Video 27.11.2021 | 21:49
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Destan 2. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Biz köle değiliz!" 24.11.2021 | 13:30
Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, ATV ekranındaki beşinci bölümüyle de çok konuşuldu. Reyting rekortmeni dizi 'Destan'da yine heyecan dolu sahneler yer aldı. Akkız, Batuga’nın annesi Tılsım’ın ölümüne dair yeni bir ipucu keşfetti. İşte ayrıntılar...