Alpagu Han’dan oğlu Batuga’ya tavsiye: Düşmanın kızını sevme!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, ATV ekranındaki beşinci bölümüyle de çok konuşuldu. Reyting rekortmeni dizi 'Destan'da yine heyecan dolu sahneler yer aldı. Akkız, Batuga’nın annesi Tılsım’ın ölümüne dair yeni bir ipucu keşfetti. İşte ayrıntılar...