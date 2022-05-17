Batuga Akkız’a aşkını ilan etti: Sana olan sevgim sonsuzluğa kadar mühürlenecek | Video

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Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 23’üncü bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.